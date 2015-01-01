MSA’dan workshoplar

Mutfak Sanatları Akademisi (MSA), 2015 yılına, en çok talep gören ‘workshop’ları ile başlıyor.

Gelecek planlarını yaparken aşçılık mesleğini yakından tanımak isteyenlere ‘Gençler için Profesyonel Mutfağa Hazırlık’, tüm mutfak tekniklerinin yeraldığı ‘Mutfakta 8 Hafta’, pastacılıkla ilgili her detayı öğrenmek için ‘Mutfakta 8 Hafta Pastacılık 2’, kendi zevkine uygun ekmekleri mutfağında yapmak isteyenlere ‘Artisan Ekmek Yapımı’, çikolata konusunda uzmanlaşmak için ‘Artisan Çikolata Yapımı’, Ocak ayı eğitim programları arasında. ‘Parizyen Tatlılar’, ‘Küçük Gurme’, ‘Şaraba Eşlik Edenler’, ‘Tapas’, ‘Matmazel Macaron’, ‘Şekersiz’ gibi keyifli günlük workshoplar da Ocak’ta, MSA’da olacak. MSA, Milli Eğitim Bakanlığı onayı ve City&Guilds, Pearson / EdExcel ve Scottish Qualification Authority akreditasyonları ile uluslararası profesyonel aşçılık diploması veriyor.