OBSS ödüllü seminer ve yarışma programı sürüyor
OBSS ekibi; ODTÜ, Bilkent, Marmara ve Sakarya üniversitelerinde gençlerle biraraya geldi
Genç mühendis adaylarına sunduğu fırsatlarla onlara her ortamda destek olan, bilişim sektörünün öncü firması OBSS (Open Business Software Solutions), 3 yıl boyunca 19 üniversitede 6000 bilgisayar mühendisi adayı öğrenciye ulaştığı ödüllü seminer ve yarışma programı ‘ITalent Roadshow’a devam ediyor. Etkinlik çerçevesinde OBSS ekibi; ODTÜ, Bilkent, Marmara ve Sakarya üniversitelerinde gençlerle biraraya geldi. Öğrenciler ITalent Roadshow’da sektörün ileri gelen temsilcileriyle tanışıp, onların deneyimlerini dinliyor, meslekleri ve sektörle ilgili sorularını en doğru kişilere sorma fırsatını buluyor.