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OBSS ödüllü seminer ve yarışma programı sürüyor

OBSS ekibi; ODTÜ, Bilkent, Marmara ve Sakarya üniversitelerinde gençlerle biraraya geldi

Genç mühendis adaylarına sunduğu fırsatlarla onlara her ortamda destek olan, bilişim sektörünün öncü firması OBSS (Open Business Software Solutions), 3 yıl boyunca 19 üniversitede 6000 bilgisayar mühendisi adayı öğrenciye ulaştığı ödüllü seminer ve yarışma programı ‘ITalent Roadshow’a devam ediyor. Etkinlik çerçevesinde OBSS ekibi; ODTÜ, Bilkent, Marmara ve Sakarya üniversitelerinde gençlerle biraraya geldi. Öğrenciler ITalent Roadshow’da sektörün ileri gelen temsilcileriyle tanışıp, onların deneyimlerini dinliyor, meslekleri ve sektörle ilgili sorularını en doğru kişilere sorma fırsatını buluyor.

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