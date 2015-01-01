ODTÜ bu kez ilk üçte

İngiltere merkezli Times Higher Education (THE) tarafından oluşturulan ve “BRICS ve Ekonomisi Yükselen Ülkeler 2015” listesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 100 üniversite arasında en iyi 3. üniversite oldu.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika (BRICS) ülkeleri ve Meksika, Tayvan, Polonya, Türkiye gibi ekonomisi yükselen toplam 18 ülkeden 100 üniversitenin değerlendirildiği ve ODTÜ’nün 3. olduğu listede ilk iki sırayı Çin üniversiteleri aldı. Listede Türkiye’den ODTÜ’nün yanısıra 7 üniversite daha yeralırken Boğaziçi Üniversitesi 7., İTÜ 8., Sabancı Üniversitesi 15., Bilkent Üniversitesi 19., Koç Üniversitesi 29., İstanbul Üniversitesi 51. ve Hacettepe Üniversitesi ise 82. oldu.