Okuryazarlık Eğitim Programı’nda hedef 200 bin öğrenci

Milli Eğitim Bakanlığı desteği, Para Durumu’nun katkısı, Doğuş Grubu sponsorluğunda ve Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği'nin (FODER) gözlemciliğinde yürütülen ‘3 Kumbara Finansal Okuryazarlık Eğitim Programı’ Türkiye’nin dört bir yanındaki eğitimlerine devam ediyor.

Çocuklara tasarruf bilincini aşılamayı hedefleyen ve şimdiye kadar 145 bin öğrenciye ulaşan programla 200 bin öğrenci bu eğitim öğretim dönemi sonuna kadar finansal okuryazar olacak. Eğitimler süresince öğrencilere hedef belirleme ve hedefe ulaşma sistematik bir şekilde aktarılırken öğretmenler ve ebeveynlerin de eğitim sürecinden faydalanması amaçlanıyor.