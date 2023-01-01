OPET, Koç Üniversitesi’nde nano teknoloji laboratuvarı kurdu

OPET ile Koç Üniversitesi arasında geniş kapsamlı bir işbirliği protokolü de imzalandı.

Koç Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Umran İnan ve OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca tarafından imzalanan bu işbirliği kapsamında, OPET tarafından 1 milyon TL yatırım ile Koç Üniversitesi’nde kurulan Nanomalzemeler Araştırma Laboratuvarı (KUNAL) hizmete açıldı. Bu laboratuvar, OPET’in müşteri memnuniyetini sınırsız kılma hedefleri doğrultusunda yenilikçi bir yaklaşımla yüksek teknolojili ürünler geliştirecek.