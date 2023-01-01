Özyeğin Üniversitesi
Büyüyen KOBİ’de yeni dönem başlıyor
Özyeğin Üniversitesi ve Kauffman Vakfı işbirliği ile hayata geçirilen, büyümek isteyen KOBİ’lere yönelik eğitim programı Büyüyen KOBİ’de yeni dönem 26 Ağustos’ta başlıyor. Yedi haftaya yayılmış otuz saatlik Büyüyen KOBİ programı, KOBİ’lerin etkili ve verimli büyümesini sağlamak için, işin gerçek potansiyele ulaşmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış esnek bir program olarak öne çıkıyor.
Program kapsamında bilgi verilecek ders konuları şöyle sıralanıyor: İşin mevcut durumunu analiz etme, En iyi büyüme fırsatlarını belirleme, Vizyon ve stratejik planı destekleyen bir bütçe oluşturma, Ürünü/hizmeti daha güçlü kılmanın yollarını arama, Hedeflenen pazar için en iyi satış stratejilerini belirleme, Yönetim ekibinin görev ve sorumluluklarını optimize etme, İşin büyümesine destek olabilecek operasyonel sistemleri keşfetme, Kârlılığı ve finansal performansı arttırma, İş planını hayata geçirme.