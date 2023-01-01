Özyeğin Üniversitesi’nde girişimcilik ve yenilikçilik

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü’nü...





Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan “Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi” ne göre Türkiye dördüncüsü olan Özyeğin Üniversitesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün tarafından ziyaret edildi. Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü’nü gezen ve Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin, Rektör Prof. Dr. Erhan Erkut ve fakülte dekanları ile temaslarda bulunan Bakan Ergün, üniversitenin teknoloji laboratuvarlarını inceleyerek girişimcilik ve yenilikçilik alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.