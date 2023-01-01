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Özyeğin’de EVATEG Buluşması

Doç. Dr. Mehmet Arık konuşmasında...



‘Enerji Verimli LED ve OLED Aydınlatma Teknolojileri Araştırma Geliştirme Eğitim ve Uygulama Laboratuvarı Projesi (EVATEG)” toplantısı Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü’nde, 40’tan fazla şirket temsilcisinin katılımıyla yapıldı.
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Arık konuşmasında, “EVATEG laboratuvarlarının, dünya çapında teknolojiler geliştirebilen, ölçümler verebilen ve global akademisyenlerle-devlet-sanayi ortak çalışma platformu olabileceğine inanıyorum” dedi.

 

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