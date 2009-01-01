Plato MYO, üniversite oluyor: Sıradışı eğitim

Multikampus kavramıyla eğitim sektöründe teori ile pratiği buluşturan Plato Meslek Yüksekokulu...





Multikampus kavramıyla eğitim sektöründe teori ile pratiği buluşturan Plato Meslek Yüksekokulu, 4 yıllık eğitim vermek gayesiyle üniversite olmaya hazırlanıyor. Yüksek Öğretim Kurumu’na (YÖK) başvurularını gerçekleştiren Plato, onayın çıkmasıyla 2013- 2014 eğitim öğretim yılında üniversite olarak faaliyet yürütecek. Plato Meslek Yüksekokulu, 2009 yılında; sanat, tasarım, iletişim ve teknoloji alanlarında öncü bir yükseköğretim kurumu olmayı hedefleyerek, eğitim öğretim hayatına başladı. 2009-2010 Akademik yılında kurumun geliştirilmesi maksadı ile Mütevelli Heyetine yeni üyeler dâhil edilerek vakıf güçlendirildi; okul yeni bir misyon ve vizyona kavuştu. Türkiye’de alışılmışın dışında bir stratejiyle yönetilen Plato Meslek Yüksekokulu’nun Mütevelli Heyet Başkanlığını Tolga Yazıcı yürütüyor. Anne ve babasının eğitimci kimliğinden kaynaklı olarak eğitim sektörüne adım atan Tolga Yazıcı, girişimci, işletmeci bakış açısıyla okulun yapısını dünyaya örnek olacak bir yöntemle geliştiriyor. Zira Plato Meslek Yüksekokulu, eğitimlerini İstanbul ile sınırlı tutmuyor. Daha doğrusu Türkiye ile sınırlı tutmuyor. Plato, bugün Anadolu’nun 14 ilinde eğitim verirken yurtdışında Mısır ve Kırgızistan’da şubeleşme çalışmalarını devam ettiriyor.



Yurtiçinde 14 ilde eğitim

Plato Meslek Yüksekokulu & Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Olgunlaşma Enstitüleri İşbirliği ile şu anda 9 ilde eğitim veriyor. Yıl sonunda eğitim verilen il sayısının 14’e çıkması planlanıyor. Plato Meslek Yüksekokulu, 2011’de Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile imzaladığı “Mesleki ve Teknik Eğitime Yönelik Kaynakların Ortak Kullanımı ile Mesleki ve Teknik Eğitimde İşbirliği” protokolü kapsamında Adana, Ankara, Bursa, Trabzon, İzmir, Antalya, Samsun ve Konya illerinde, ‘Olgunlaşma Enstitüleri’nde eğitim veriyor. Plato, İstanbul Kampüsü’nde mevcut programları Olgunlaşma Enstitüleri ile Türkiye’nin farklı bölgelerine taşırken öğrencilerin öğrenim hayatı için farklı şehirlerde yaşamalarının zorluklarını ortadan kaldırıyor. Plato, Olgunlaşma Enstitüleri ile yaptığı çalışmalarda iş dünyasını büyük bir dikkatle takip ederek gereksinim duyulan nitelikte, iş dünyasının yüksek temposunun üstesinden gelebilecek, her şartta başarıyı hedefleyen öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyor. Yazıcı, ayrıca Anadolu’da da nitelikli eğitim sağlamak amacıyla yurtdışından eğitmenler getirerek yılda 3-4 kez akademik kadrolarının eğitimini sağlıyor. Yazıcı, eğitimlerinde özellikle teknolojinin çok önemli bir yapı oluşturduğunu ve gelişmiş bir ülkede eğitimde hangi teknoloji kullanılıyorsa aynı teknoloji ile Türkiye’nin farklı kentlerinde eğitim verdiklerini açıklıyor. Plato, bu yıl Diyarbakır, Mardin ve Mersin’de de eğitim vermeye hazırlanıyor.



Plato, IFC ile 12 milyon dolarlık proje yürütüyor

Tolga Yazıcı, Plato’nun hızlı bir gelişim sürecinden geçtiğini ve 150 kişilik akademik kadroyla 2 binden fazla öğrenciye eğitim verdiğini açıklıyor. Ancak daha gidilecek çok yol var. Yazıcı, hedefleri doğrultusunda yurtdışı çalışmalarına ağırlık verdiklerini ve yaklaşık 1 ay önce Dünya Bankası kuruluşu IFC ile 12 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza attıklarını açıklıyor. Yapılan anlaşmaya göre 6 milyon doları IFC’den 6 milyon doları Plato Meslek Yüksekokulu’ndan olmak üzere Plato’nun eğitim modeli yurtdışına taşınıyor. İlk aşamada Mısır ve Kırgızistan’da okul açtıklarını dile getiren Yazıcı, 6 milyon doların yurtdışı çalışmalarda 6 milyon doların ise yurtiçinde kullanılacağını söylüyor. Yurtiçi şubeleşme çalışmalarının IFC’nin ilgisini çekmesiyle projenin başladığını duyuran Yazıcı, şu bilgileri veriyor: “Yürüttüğümüz çalışmanın sosyal etkileri büyük. Klasik üniversite yapılanmasından uzak duruyoruz. Amacımız eğitimi toplumun alt tabakalarına indirmektir. Nüfus artıyor ve toplumun her kesiminin eğitime ihtiyacı var. Bu sürdürülebilir eğitim modelini Latin Amerika çok iyi kullanıyor. Aynı modeli uyguluyoruz. Yurtdışı çalışmamız da bu bakış açısının bir sonucudur. Mısır örneğin, eğitim vermek istediğimiz, Türkiye ile benzerlikleri çok olan bir ülkeydi. Kırgızistan’da da eğitime başladık. Seneye Kazakistan’a da okul açacağız. Daha sonra ise Tunus veya Ürdün’de okul açma projemiz var ama ülkeyi tam olarak netleştirmedik.”

Plato Meslek Yüksekokulu, 4 yıl içinde 8 bin 400, 5 yıl içinde ise tüm coğrafyada 10 bin 200 öğrenciye ulaşmayı planlıyor.



Plato’dan mezun olan üniversiteye gidiyor

Edexcel onaylı akredite bir kurum olan Plato MYO, öğrencilerini mezuniyetin ardından sadece iş hayatına hazırlamakla kalmayarak daha ileri eğitime devam etme fırsatı sunuyor. Plato’dan mezun olan öğrencilerin yüzde 65’i eğitimlerine farklı üniversitelerle devam ederek 4 yıllık fakülte diploması alıyor. Dikey Geçiş Sınavı’nda başarı oranlarının bu nedenle çok yüksek olduğunu kaydeden Yazıcı, aynı zamanda pratik ile teoriyi buluşturdukları eğitim yapısıyla geçen yıl işe yerleşme oranlarının yüzde 92’ye ulaştığını açıklıyor. Meslek yüksekokulu olmaları nedeniyle asıl gayelerinin meslek edindirmek olduğunu kaydeden Yazıcı, şu bilgileri veriyor: “Birleşik Krallığın meslek yeterlilik kurumuna akredite olarak onların mesleki ders programını kullanıyoruz. Ayrıca işe yerleşemeyen öğrencilerimiz için İŞKUR işbirliği ile öğrencilerimize ek bilgi ve beceri kazandıracak alanlarda eğitimler veriyoruz. Örneğin geçen yıl ‘sosyal medyacılar’ yetiştirdik. Ve tüm öğrencilerimiz işe yerleşti. Şu anda geçen yılki mezunlarımızın yüzde 100’ünün iş sahibi olduğunu söyleyebiliriz.”

Animatörlük gibi farklı alanlarda da eğitim vermek istediklerini kaydeden Yazıcı, müfredatın buna izin vermediğini, üniversite olduktan sonra ise oyun sektörüne hitap eden ‘dijital sanatlar’ gibi birçok yeni iş koluyla sektöre öncülük edecekleri bilgisini veriyor. Plato şu anda Balat, Altunizade ve Fatih’te öğrencilerine eğitim veriyor. Yer problemi yaşamadıklarını söyleyen Yazıcı, ileride daha fazla fiziki alana ihtiyaç duyacaklarını belirtiyor. Klasik kampus hayatını öğrenciye sunmadıklarının altını çizen Yazıcı, “Multikampus kavramıyla butik ama yaygın hizmet veriyoruz.



İNTERNETE DAYALI KARMA EĞİTİM

•Olgunlaşma Enstitüleri ortak programlarına devam eden öğrenciler Plato Meslek Yüksekokulu’nun sektör kuruluşlarıyla işbirliğinden yararlanarak staj olanağına sahip oluyor.

•Öğrenciler, programların uygulandığı şehirlerdeki kampüsler arasında yapılacak değişim programları yoluyla farklı kültürel ve sanatsal ortamlarda deneyim kazanma fırsatı yakalıyorlar.

•Programa yerleşen öğrenciler yüzde 100 ve yüzde 50 burs almaya hak kazanıyor.

•Programda yer alan genel dersler ve bazı program dersleri e-öğrenme yöntemiyle verilip, diğer dersler ve uygulamalar ise Olgunlaşma Enstitülerinde yapılabiliyor.

•Programdan mezun olanlar Plato Meslek Yüksekokulu’ndan ön lisans diploması alacaklardır. Bu yolla, mezunlar daha ileri yükseköğretim programlarına (dikey geçiş, lisans tamamlama, vb.) geçiş yapabiliyorlar.