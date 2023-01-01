Sabancı Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi’nde girişimcilik dersi
Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Konseyi (SUGK) ile işbirliği yapan Robert College Girişimcilik Kulübü, Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu kapsamında “Gear Up” girişimcilik sertifika programını Türkiye’de hayata geçirdi.
Stanford Üniversitesi öğretim üyesi Thomas Kosnik’in verdiği girişimcilik derslerine Robert College öğrencileri ağırlıklı olmak üzere, Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu öğrencileri ve İstanbul genelinden çeşitli liselerden gelen öğrencilerden oluşan yaklaşık 150 kişilik bir grup katıldı.
Thomas Kosnik sertifika programında, küresel girişimcilik pazarlaması, teknoloji girişimciliği, iş modelleri, müşteri tanımlanması, inovasyondan pazara yönetim gibi konular üzerinde durdu.