Sabancı Üniversitesi’nin başarısı

Sabancı Üniversitesi, THE “BRICS ve Hızlı Gelişen Ekonomilerdeki En İyi Üniversiteler” sıralamasında Türkiye’den en yüksek sıradan giriş yapan vakıf üniversitesi oldu. Türkiye’de henüz 15. akademik yılında ve sıralamaya ilk kez giren Sabancı Üniversitesi, listede 15. sırada yeraldı.

Geçen Ekim’de açıklanan Times Higher Education (THE) dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında da 182. basamakta yeralarak, listeye ilk kez giren üniversiteler arasında en yüksek kademeden giren Türk üniversitesi olan Sabancı Üniversitesi, ilk 200’deki tek vakıf üniversitesi olmuştu. Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nihat Berker, “Sabancı Üniversitesi, araştırma ve insan odaklı disiplinlerarası eğitimi, özgür akademik seçim ve performans ortamı ve dünya çapında akademik kadrosu ile dünya klasmanında öncü bir araştırma üniversitesidir” dedi.