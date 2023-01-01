SAP Student Academy Yeditepe Üniversitesi’nde

Kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünya lideri SAP, Yeditepe Üniversitesi ile ‘Student Academy’ (Öğrenci Akademisi) işbirliği protokolü imzaladı ve Eğitim Ortağı oldu. Buna göre Yeditepe Üniversitesi, SAP’nin Eğitim Ortağı olarak, SAP çözümleriyle ilgili online eğitim ve sertifika programlarını öğrencilerine daha avantajlı sunacak.

Yeditepe Üniversitesi Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde hayata geçirilen işbirliği çerçevesinde, Yeditepe Üniversitesi öğrencileri ve öğretim görevlileri, kuruma özel avantajlı fiyatlarla, SAP eğitim modüllerini uzaktan eğitim imkânıyla takip edebilecekler. Katılımcılara program sonunda SAP sertifikası verilecek. İşbirliği kapsamında, Yeditepe Üniversitesi bünyesinde SAP iş çözümleri ve uygulamalarına dair ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) seminerleri de düzenlenecek.