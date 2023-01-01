Singer, Hakan Akkaya ile üniversitelerde

Singer, ünlü modacı Hakan Akkaya ile birlikte “Üniversitelerde Moda Söyleşileri ve Dikiş Workshopları” projesini gerçekleştirerek Türkiye’nin önemli üniversitelerini ziyaret ediyor.

Proje ile Selçuk, Çukurova ve Gaziantep Üniversitelerinin Tasarım ve Sanat Fakültesi Moda Tasarım Bölümü öğrencileri için bir workshop gerçekleştiren Singer, daha sonra modacı Hakan Akkaya’yı bir söyleşide gençlerle buluşturdu. Etkinliklere Singer Türkiye Genel Müdürü Sinem Kınran Parlak da katıldı. Proje, farklı şehir ve üniversitelerde sürecek.