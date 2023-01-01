Sosyal Girişimcilik Fikir Hızlandırma Kampı

Okan Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi (OSGM) ile Sosyal Girişimci Genç Liderler Akademisi (SOGLA) işbirliğiyle düzenlenen Sosyal Girişimcilik Fikir Hızlandırma Kampı gerçekleştirildi.

Katılımcı öğrencilere, Girişimcilik, Sosyal Girişimcilik, Sosyal İşletmecilik kavramlarını kapsayan eğitimlerin yanı sıra uygulama odaklı sosyal girişimciler için Liderlik Becerileri kapsamında Stratejik Düşünme, Takım Yönetimi, Etkili İletişim, Topluluk Önünde Konuşmak ve Etkili Sunum Teknikleri gibi eğitimler verildi.