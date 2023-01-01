Tasarruf ve Yatırım İlişkileri

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu 11.’si düzenlenen Uluslararası Finans Sempozyumu’nun ana konusu ‘Dünya Ekonomisinde Tasarruf ve Yatırım İlişkileri ve Finansal Sistemin Etkinliği’ olarak seçildi.





Ana konuşmacı olan Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Mete Uğurlu uzun vadeli kaynak yaratımının Türkiye için çok önemli olduğunu, bu noktada sigorta ve bireysel emekliliğin büyük önem kazandığını şöyle vurguladı: “Sigorta sektöründe 40 milyar TL’nin üzerinde birikmiş fon var. BES’te 3 milyon katılımcı sayısını geçmiş durumdayız.”