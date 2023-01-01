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TET, Proje Baharı

İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği (TET), Türkiye çapındaki üniversite gençlerini sektörün başarılı girişimcileri ile buluşturacak. TET-Üniversite buluşmalarının ilk adımı, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde düzenlenen seminer ile atıldı.

 

TET Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Güven Uçkan sektörün önemli girişimcileri ile üniversite gençliğini bir araya getirecek olan seminerlerin, gençlere yeni fikirler geliştirme gücünün hayatlarını nasıl şekillendirebileceği konusunda ipuçlarını verdiğini söyledi.

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