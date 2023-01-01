Türk Hava Kurumu Üniversitesi

OSTİM merkezli Aktif Sanayici ve İşadamları Derneği, Türk Hava Kurumu Üniversitesi ile üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde protokol imzaladı.





Protokol töreninde konuşan Aktif Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bayraktar, Ankara’da birçok üniversite ile görüşmelerini sürdürdüğünü ancak THK Üniversitesi’nin kendileri için ayrı bir yeri ve anlamı olduğunu söyledi.

Üniversite-sanayi işbirliğini çok önemsediklerini ve geleceğin girişimcilerinin yetişmesinde söz konusu işbirliğinin ciddi önem taşıdığını ifade eden Bayraktar, imzalanan protokol çerçevesinde, THK Üniversitesi öğrencilerinin Aktif bünyesinde bulunan firmalarda staj yapmalarının sağlanacağını kaydetti.