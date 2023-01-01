Turkcell’den lojistik eğitimine destek

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu, iletişim ve teknoloji sektörüyle ilgili tüm çalışmalarını Turkcell işbirliği ile gerçekleştirecek.





Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanı Ruhi Engin Özmen ile Turkcell Kurumsal Çözümler Direktörü Pelin Şeker kurumsal bir işbirliği protokolü imzaladılar.

Buna göre; a) Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu, iletişim ve teknoloji sektörüyle ilgili tüm çalışmalarını Turkcell işbirliği ile gerçekleştirecek. b) Turkcell, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’nun eğitim-öğretim faaliyetlerine, ders, seminer vb eğitim-öğretim faaliyetleri ile katkıda bulunacak. c) Turkcell, lojistik sektöründe eleman ihtiyacı olan firmalara, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan mezun olanlara öncelik verilmesini sağlamaya yönelik çalışmalara destek verecek.

