Türkiye’nin ilk finansal erişim endeksi

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Türkiye’de ‘banka’laşmanın resmini çeken ilk banka oldu. TEB desteğiyle Boğaziçi Üniversitesi tarafından hazırlanan Türkiye’nin ilk Finansal Erişim Endeksi’nin sonuçları açıklandı. Buna göre, Türkiye’de banka kullanabileceklerin finansal hizmetlere erişim skoru 100 üzerinden 43 olarak ortaya çıktı.





TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici şu bilgileri verdi: “Emekli maaşı ile birlikte banka ile tanışan 60-69 yaş aralığındaki grubun finansal hizmetlere erişim skoru 51 puan. Kırsal alanlarda finansal ürünleri kullanım skoru 29.30, büyük şehirlerdeki skor ise 48.27. Erkeklerin finansal erişim oranı yüzde 61.63 iken, kadınların yüzde 38.58. Ancak kadınlar gelişmiş finansal araçları kullanma konusunda daha cesur.”