Türkmenistan’a örnek; Bilkent Cyberpark

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 4. Zirvesi’ne katılmak üzere Türkiye'ye gelen Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov Bilkent Cyberpark’ı ziyaret etti ve bilgi aldı.

Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. Ali Doğramacı ve Cyberpark Genel Müdürü Canan Çakmakcı tarafından ağırlanan Berdimuhammedov’a TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu eşlik etti. Sunumda Cyberpark’ın hedefleri ile birlikte 220’yi aşkın firma tarafından yürütülen katma değerli projeler tanıtıldı.

Heyet; Bilkent Üniversitesi bünyesinde yer alan ve nanoteknoloji araştırmalarında Türkiye’nin önde gelen araştırma merkezlerinden UNAM’ı (Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi) ziyaret etti.