Uluslararası Lojistik Eğitim Kampı

TLS Lojistik, Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği Uluslararası Lojistik Eğitim Kampı etkinliğinin sponsorluğunu üstlendi.

TLS Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Aykut Yakalı, etkinlikte gençlere, Yeni Pazarlar ve Lojistik Stratejiler hakkında bir seminer verdi. Yerli ve yabancı yüzlerce gencin katıldığı etkinlikte Yakalı'nın konuşması gençlere, yükselen pazarlar ve yeni iş modelleri hakkında sektöre yönelik vizyoner bir bakış açısı sundu.

TLS Lojistik’in desteklediği etkinlik gençlerin ileride çalışacakları lojistik sektörüyle şimdiden tanışmasını sağlamak amacını taşıyor.

Etkinlik kapsamında bilgi yarışması ve etkileşimli eğitimler de düzenlendi.