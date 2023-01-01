Üsküdar Üniversitesi: 5 farklı hemşirelik yüksek lisans programı

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof.Dr. Selma Doğan, “Türkiye’de uzman hemşire dönemi başlıyor” dedi.

Doğan bu anlamda Üsküdar Üniversitesi olarak Hemşirelik Anabilim Dalı altında 5 farklı yüksek lisans programı açtıklarını ifade ederek ilgili alanlarda ileri düzey uygulayıcı hemşireler yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Üniversitenin bünyesindeki Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı kapsamında şu uzmanlık proğramları açıldı:



1. Psikiyatri Hemşireliği

2. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

3. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

4. İç Hastalıkları Hemşireliği

5. Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği