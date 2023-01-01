UTİB: Tekstil ve Hazır Giyim için çalıştay

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), sanayi – üniversite işbirliği kapsamında Uludağ Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ege Üniversitesi gibi birçok üniversiteden 20 akademisyen ile iş dünyasının önde gelen isimlerini ‘Tekstil Mühendisliği ve Tasarım Çalıştayı’nda buluşturdu.