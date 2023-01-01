UTİB: Tekstil ve Hazır Giyim için çalıştay
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), sanayi – üniversite işbirliği kapsamında Uludağ Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ege Üniversitesi gibi birçok üniversiteden 20 akademisyen ile iş dünyasının önde gelen isimlerini ‘Tekstil Mühendisliği ve Tasarım Çalıştayı’nda buluşturdu.
UTİB Başkanı İbrahim Burkay, özellikle katma değeri yüksek teknik tekstil ürünlerine dikkat çekerek bu alanda üniversitelerle hali hazırda mevcut çalışmalarını daha da artırmaları gerektiğini söylerken, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle de üniversitelerin direksiyona geçerek yenilikler konusunda sektöre yol göstermesi gerektiğinin altını çizdi.