Uyguluma-Araştırma ve Toplum odağında; Gedik Üniversitesi

Gedik Üniversitesi, yeni bölüm ve programlarla Sürekli Eğitim Merkezi’ni geliştirirken İstanbul Teknopark’ta hayata geçireceği...





Yayın, eğitim, araştırma ve uygulama odaklı bir üniversite vizyonuyla büyümeye odaklanan Gedik Üniversitesi, İstanbul Teknopark’ta 5 bin metrekare alanda yapacağı yatırıma hazırlanıyor. Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve İstanbul Ticaret Odası’nın işbirliği ile kurulan İstanbul Teknopark’ta uygulama ve araştırma laboratuarı inşa etmeye hazırlanan Gedik Üniversitesi aynı zamanda doktora ve yüksek lisans eğitimlerini de teknoparkta vermek istiyor. Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Topuz, sanayi– üniversite işbirliklerinin sağlanmasında teknoparkların önemli bir boşluğu doldurduğunu söylüyor. Gedik Üniversitesi olarak teknopark artısından yararlanmak adına yatırım kararı aldıklarını açıklayan Topuz, yapacakları çalışmaları şöyle anlatıyor: “Kümelenme yapısı içerisinde kuruluşu gerçekleşen ve bünyesinde sanayici ve üniversitelerin buluştuğu İstanbul Teknopark’ta; denizcilik, ileri malzeme, savunma sanayi, üretim teknolojileri alanında çalışmalar yapacağız. İstanbul Teknopark’ta üniversite sanayi işbirliği amaçlı kuracağımız araştırma merkezinin bina maliyeti 6 milyon TL’dir. 5.000 m2’lik laboratuvar donatıları için başlangıçta 4 milyon TL, toplamda 10 milyon TL’lik bir yatırım yapılacaktır.”

Gedik Üniversitesi, bina yatırımlarını gerçekleştirerek 2014 yılında faaliyet başlamayı planlıyor.

Üniversite-sanayi ve toplum sacayağında Gedik

Ahmet Topuz, hızlı bir gelişim süreci geçirdiklerini belirterek, vizyonlarının salt eğitim olmadığının altını çiziyor. Yaygın, araştırma ve uygulama odaklı bir üniversite prensibiyle hareket ettiklerini kaydeden Topuz, yapılan araştırma ve uygulamaların da ‘üniversite-sanayi ve toplum’ ilişkileri içinde olması gerektiğini düşünüyor.Gedik Üniversitesi, gerek kuruluşunun altyapısını oluşturan Gedik Holding’in varlığı, gerek proaktif yürüttüğü ikili işbirlikleriyle üniversite sanayi ilişkisine örnek model olarak büyümesini sürdürüyor. Kanıtı ise yürüttüğü projeler. Gedik Üniversitesi’nin TÜBİTAK, TEYDEP, KOSGEB , İSKA ve Savunma Sanayi ile yürüttüğü projelerin bir kısmı Gedik Eğitim Vakfı işbirliğiyle yürütülüyor. Türkiye’de bir ilk olacak nitelikte projeler yürüttüklerini anlatan Topuz, örneğin ‘Yeni Nesil Lehim Makinesi’ üzerine çalıştıklarını, ayrıca Hibrit Kaynak Yönetimi gibi otomasyon alanında çalışmalar yaptıklarını anlatıyor. Gedik’in ulusal ve uluslararası düzeydeki proje sayısı 28’i buluyor. Tamamı üniversite- sanayi toplum işbirliğini içeren projelerin toplam bütçesi 9 milyon 600 bin TL’yi aşıyor.



GÜYEM alanında iddialı

Gedik Üniversitesi’nin iddialı olduğu alanlardan birini de Gedik Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜYEM) oluşturuyor. GÜYEM, farklı alanlarda kendini geliştirmek isteyen kişilere, nitelikli iş bulma olanakları sağlayıcı programlar düzenlemekte, kurumların taleplerine uygun kalifiye eleman yetiştirecek eğitim programları sunuyor. GÜYEM tarafından düzenlenen eğitim programlarına şu ana kadar 225 kişi katılmış.

GÜYEM’i iki yöne yönlendirdiklerini belirten Ahmet Topuz, ilk aşamada; İş Sağlığı ve Güvenliği’ne yoğunlaşırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetki belgesini almaya hak kazandıklarını anlatıyor. Sözkonusu alanda 30 bin civarında uzmana ihtiyaç olduğunu kaydeden Topuz, “Üniversite olarak bu görevi üstlendik. Kendi bünyemizde eğitimler vereceğiz” diyor.

GÜYEM’in aktif olduğu diğer eğitim alanını ise Aile Danışmanlığı oluşturuyor. Sözkonusu alanda 450 saatlik eğitim verdiklerini kaydeden Topuz, GÜYEM’de 53 eğitim programında hizmet verdiklerini anlatıyor.

Gedik Üniversitesi olarak araştırma merkezlerine ağırlık verdiklerini de kaydeden Ahmet Topuz, bu dönem Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni kurduklarını duyuruyor. Topuz ayrıca Avrupa Biriliği ve Uygulama Araştırma Merkezi’ni kurduklarını ve AB ile ilgili olarak proje geliştirme ve bu konuda destek olmak amacını taşıdıklarını anlatıyor. Topuz ayrıca Uzakdoğu Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni de kurmak istediklerini söylüyor.



Gedik’ten yeni bölüm ve programlar

Sahanın ihtiyacı olan kalifiye elemanı yetiştirmeyi ilke edinen Gedik Üniversitesi bu nedenle eğitim verdiği alanlaraa yenilikleri dahil ediyor. Ahmet Topuz, 2012 ve 2013 yılında İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi bünyesine ‘Elektronik Mühendisliği’ bölümünü de dahil ettiklerini söylüyor. Üniversitenin diğer yenilikleri ise şu bölümlerden oluşuyor:

- Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi bünyesine: Görsel İletişim Tasarımı.

- Yüksek Lisans eğitimi verilen Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesine Savunma Teknolojileri bölümü eklendi.

- Yat Mühendisliği bölümü için YÖK’ten onay bekleniyor. Yüksek Lisans Programı’na Yat Mühendisliği’ni eklemek istediklerini söyleyen Ahmet Topuz, bölümün Türkiye’de önemli bir boşluğu dolduracağını belirterek; Yat Mühendisliği’nin özel tekneler, deniz uçakları, katamaran ve deniz bisikleti gibi birçok alanı kapsadığını açıklıyor. Bölümün açılmasına Gemi İnşa Mühendisleri Odası destek veriyor.

- Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne; Uluslar arası Ticaret Bölümü ve İş Sağlığı ve Güvenliği yüksek lisans programı eklendi.

- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne; Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri eklendi

- Uluslar arası Ticaret bölümü doktora bölümlerine eklendi. Ayrıca Savunma Teknolojileri doktora programına eklenmesi için çalışmalar sürüyor.

- Meslek Yüksekokulu’nda ise, İş Sağlığı ve Güvenliği programı açıldı. Ahmet Topuz, 2 yıllık bir program dahilinde bölümü açtıklarını belirterek, “Bu bölüme ciddi ihtiyaç var. 2 yıllık program dahilinde açıyoruz” diyor.