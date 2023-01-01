VİKO & Marmara Üniversitesi

Tasarım Projesi VİKO AR-GE Merkezi üniversite-sanayi işbirliği anlamında, Marmara Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü ile başlattığı projenin final kokteylini gerçekleştirdi.

“Topraklı Fiş” temalı projenin final kokteylinde Marmara Üniversitesi proje yöneticisi ve Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü Yrd.Doç.Dr. Arslan Özbiçer “Tasarımla üretimi birlikte ele alan endüstri kuruluşları ile işbirliği yapmak bölümümüzün en büyük hedefleri arasında yer almaktadır. Bu proje ile henüz eğitim aşamasında olan öğrenciler, profesyonel veriler doğrultusunda tasarım yapma deneyimi yaşadılar. Tasarımın artı bir değer olduğu yaklaşımı ile bölümümüz öğrencilerine katkıda bulunan VİKO’ya çok teşekkür ederim” dedi.