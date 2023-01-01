VİKO’dan meslek eğitimine destek

“Meslek Eğitimine Destek Aydınlık Geleceğe Destek” adlı projesi ile mesleki eğitime önemli katkılar sağlayan VİKO, bu alanda örnek çalışmalarını sürdürüyor.





VİKO, öğrencilerin teorik eğitiminin pratik beceriye dönüşmesi ve eğitim gördükleri alanda uygulamalı eğitim imkanı bulmalarına katkı sağlamak üzere her yıl bir endüstri meslek lisesine laboratuvar kuruyor. Geçtiğimiz yıllarda İSOV Dinçkök Endüstri Meslek Lisesi ve Atalar Endüstri Meslek Lisesi’ne Elektrik Tesisat Laboratuvarı kazandıran VİKO, Üçüncü Laboratuvarı ise Samandıra Endüstri Meslek Lisesi’ne kazandırmak üzere kolları sıvadı. Elektrik tesisatçılığı ve elektrik sektörüne paralel tüm uygulamaları mevcut olan laboratuvarlar meslek lisesi öğrencilerinin bilgilerini pratik becerilere dönüştürmesinde önemli katkılar sağlıyor.

