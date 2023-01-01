Vodafone Türkiye: “Data, Everywhere!”

Vodafone Türkiye ve Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle mühendislik öğrencilerine yönelik hayata geçirilen “Data, Everywhere!” Üniversite-sanayi işbirliğine model bir örnek oluşturuyor. Eğitim programını başarıyla tamamlayan genç ve başarılı mühendis adaylarının, Türkiye’nin mobil geleceğinin şekillendirilmesine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.





“Data, Everywhere!” Sertifika Programı mobil iletişim teknolojileri ve mobil data uygulamalarına yoğunlaşmış, 30 ülkeden gelen global bilgi birikimine dayanıyor. Üniversite-sanayi ilişkilerinin güçlenmesine ve yakınlaşmasına fırsat sağlayan program, genç mühendislerin vizyonlarını genişletiyor ve geleceğin trendlerine yön verebilecek inovatif çalışmalarına imkan sağlıyor.