Vodafone Türkiye’nin “başarı reçetesi” İTÜ’de ders konusu oldu

Vodafone Türkiye’nin 2009’da, başlattığı ve başarıyla tamamladığı Stratejik Dönüşüm Programı, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Executive MBA programında ders konusu oldu.

Doç.Dr. Mehmet Erçek tarafından verilen “Stratejik Yönetim” (Strategic Management) dersinde ele alınacak. İlk ders, Vodafone Türkiye CEO’su Gökhan Öğüt, İTÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Fethi Çalışır ve İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Şebnem Burnaz’ın katılımıyla İTÜ Maçka Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Vodafone Türkiye CEO’su Gökhan Öğüt, “Stratejik planlama başarımızla dünyaya örnek olduk” dedi. Prof.Dr. Şebnem Burnaz ise Türkiye’nin ilk ve en köklü Executive MBA programını iş hayatından vaka örnekleriyle gerçekleştirdiklerini söyledi.