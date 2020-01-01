Vodafone’dan 5G için Ar-Ge hamlesi

2020 yılında hizmete sunulması beklenen 5G teknolojisinin araştırılması konusunda Surrey Üniversitesi, Kings College London ve Carnegie Mellon Üniversitesi ile birlikte çalışan Vodafone Grubu, Dresden Teknoloji Üniversitesi ile işbirliği yaptığını açıkladı.

Vodafone, bu işbirliğiyle 5G teknolojisinin olanaklarının ortaya konması ve geliştirme faaliyetlerine yönelik teknik kılavuz oluşturulması için akademisyenler, geliştiriciler ve teknoloji şirketleri ile ortak çalışmalar yürütmeyi hedefliyor. 5G teknolojisiyle birlikte tek bir şebekeye aynı anda çok sayıda cihazın bağlanması ve gecikme süreleri ciddi biçimde kısaltılarak yeni nesil M2M uygulamaları mümkün olacak. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Jorge Fernandes, 4G teknolojisinin global düzeyde oluşmasına ve gelişmesine ciddi katkılar sağlayarak bugün 14 ülkede 6.7 milyon 4G müşterisine ulaşan Vodafone Grubu’nun şimdi de 5G teknolojisi için adım atarak global araştırma-geliştirme çalışmalarına destek vermesinden mutluluk duyduğunu aktardı.