Yeditepeli öğrencilerin girişimcilik başarısı

Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki ticaret ve yatırımı desteklemek amacıyla Birleşik Krallık Hükümeti tarafından yürütülen GREAT kampanyası kapsamında Türkiye'deki genç teknoloji şirketleri arasında düzenlenen 'GREAT Startup' yarışmasından Yeditepe Üniversitesi’nin iki öğrencisi ödülle döndü.

Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Onur Candan, şirketi ‘Visionteractive’ ile ‘Üniversiteli Genç Girişimci’ kategorisinde Türkiye'nin en başarılı genç girişimcisi seçildi. Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğrencisi Yağmur Sürmeli ise ‘Peggymatic’ cihazı ile aynı kategoride ikincilik ödülü kazandı. Yarışmada kategori birincileri Birleşik Krallık seyahatine katılım hakkı, Birleşik Krallık'ta iş kurmak isteyenlere danışmanlık, ilgili kişilerle tanışma ve Birleşik Krallık'ta iş yapmakta olan kişi ve şirketlerle tanışma ve fikir alışverişinde bulunma olanağı kazandı.