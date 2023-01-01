YeditepeSEM’den İş Kazaları Afet Yönetimi Eğitimi

Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YeditepeSEM), insan hayatının öneminin vurgulanması ve korunması adına iki önemli eğitimi dünya standartlarında vermeye devam ediyor.

“Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi” ve “Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitimi” Türkiye’de ilk defa YeditepeSEM’de veriliyor. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre Türkiye, 100 bin çalışan başına ölümlü iş kazalarında Avrupa 1.’si, dünyada ise 3. sırada. 2014 yılında 30’dan fazla ilden gelen katılımcılara eğitimleri sonunda sertifika verildi. YeditepeSEM’in tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde yapılanması devam ediyor.