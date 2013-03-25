Yıldız Holding’in “Bizz@Kampüs” yarışması

Ülker Çikolata için inovativ çözümler yarışması





Yıldız Holding’in üniversite öğrencilerinin stratejik düşünme, takım çalışması ve inovatif düşünme becerilerini geliştirmesine yönelik proje yarışması “Bizz@Kampüs” bu yıl Ülker Çikolata için başlatıldı. Üniversitelerin 2, 3 ve 4’üncü sınıfları ile yüksek lisans bölümlerinden öğrencilerin katılabildiği yarışmada üçer kişilik takımlar halinde yarışacak öğrenciler, Ülker Çikolata için ürün tasarımından ambalaja, logodan lansman kampanyasına kadar 360 derece inovatif çözümler oluşturacaklar. Başvurular 25 Mart 2013’te sona erecek. 400 bine yakın üniversite öğrencisi yarışmaya doğrudan davet edilecek.