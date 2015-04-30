Yıldız Teknik Üniversitesi ve Çalık Holding’den “İlk İşim Girişim” Yarışması

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve Çalık Holding işbirliğiyle bu yıl 2.’si düzenlenen ‘İlk İşim Girişim’ yarışması Anadolu’da seçilen 5 üniversiteye yapılacak Roadshow ile başladı.

İlk durak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) oldu. 25-26 Mart’ta İnönü Üniversitesi, 27 Mart’ta Mersin Üniversitesi, 30-31 Mart’ta Selçuk Üniversitesi ve 1-2 Nisan’da Dokuz Eylül Üniversitesi’nde stand kurularak bilgilendirme seminerleri yapılacak. İlk 3 proje sahibi, Çalık Holding’den 1 milyon TL’ye kadar yatırım alabilecek. Birinciye, YTÜ Kuluçka Merkezi’nde 1 yıl ücretsiz ofis, altyapı, genel gider desteği ve YTÜ TTO tarafından mentorluk hizmetleri verilecek.

Bilgi ve başvuru www.ilkisimgirisim.com adresinden yapılacak, yarışmaya son başvuru tarihi: 30 Nisan 2015.