Ziylan Perakende Akademisi’nin ilk mezunları
Ziylan Grup’un tüm FLO ve Polaris mağaza çalışanlarına yönelik başlattığı akademi programı ilk mezunlarını verdi.
İstanbul’da Arel Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Okan Üniversitesi ve İstanbul Şehir Üniversitesi ile iş birliği yapılarak gerçekleştirilen eğitimlerin değerini, Ziylan Perakende Grup Başkanı Oktay Şahin’in şu sözleri anlatıyor: “Çok büyük binalar yapabilirsiniz, çok büyük şirketler kurabilirsiniz; ama onları yönetmek için en önemli kaynağınız insan kaynağıdır.
Donanımlı insan kaynağı ile yapacağınız işlerin de çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Ziylan Grup bünyesindeki insan kaynağının daha nitelikli hale gelmesi ve kendi insan kaynağımızdan yöneticiler yaratmamız adına bu akademi programına çok inanıyorum ve çok iyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum.”