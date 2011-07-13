Abdullah Gül Üniversitesi

Kayseri’de Türkiye’nin ilk vakıf destekli ünversitesi olarak kurulan Abdullah Gül Üniversitesi, küresel sorunlara yerel çözümler sunarak araştırma, eğitim ve topluma katkı sağlayan dünya çapında bir üniversite vizyonuyla gelişiyor.

Kayseri’de, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adının verildiği Üniversite (AGÜ) 2010’da kuruldu. Uluslararası kalitede eğitim veren ve araştırma yapan bir kurum olması hedeflenen AGÜ’yü yeni bir model olarak ortaya çıkaran en önemli unsurlardan biri AGÜ Destekleme Vakfı (AGÜV) oldu. AGÜV 13 Temmuz 2011 tarihinde kurularak, üniversitenin gelişimine paralel ve etkin bir destek sağlamak üzere çalışmalarına başladı.



‘3. Nesil Üniversite’ modeline örnek

AGÜ Sümer Kampüsü’nde ilk öğrencilerini 2013-2014 akademik yılında aldı. Üniversitenin ikinci kampüsü olan Mimar Sinan Kampüsü’nün yapımı ise devam ediyor. Toplam öğrenci sayısı; 261 lisans ve 13 yüksek lisans olmak üzere, 274. Akademik kadroda ise yerli ve yabancı toplam 51 öğretim üyesi bulunuyor. Üniversitede ayrıca Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yaklaşık yüzde 80’i yabancı uyruklu 30 okutman görev yapıyor.

Rektör Prof.Dr. İhsan Sabuncuoğlu, 'öğrenen' odaklı yaklaşımıyla geleceği şekillendirecek bireyler yetiştiren bir üniversite modeli benimsediklerini açıklıyor.

Eğitim sektöründe son yılların popüler kavramı; 3. Nesil Girişimci Üniversite yaklaşımını Rektör Sabuncoğlu şöyle çözümlüyor: “3. nesil üniversite iyi bir dünya vatandaşı yetiştirmek için gerekli olan bir takım unsurları, entegre bir biçimde içerisinde barındıran üniversite demektir. 3. nesil üniversite toplumsal faydanın önemsendiği girişimci bir üniversitedir ve kendi ayakları üzerinde durarak kendi finansman altyapısını kurabilir. Eğitim, araştırma ve 3. boyut olan toplumsal fayda, 3. nesil üniversitelerin temel yapıtaşlarıdır.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Danışma Kurulu projesi önemlidir. Sanayi ve iş dünyasının seçkin temsilcilerinden ve yurtdışında çalışan öğretim üyelerinden oluşan bir kuruldur. Yılda en az bir kez toplanan Danışma Kurulu bölüm başkanına eğitim programımız, öğrencilerimiz ve mezunlarımız hakkında görüş ve tavsiyelerini iletir.

Danışma kurulumuzun üyeleri Google, Intel, MIT, Harvard, IBM, Arçelik, Türk Telekom, AVEA Labs, Turkcell Technology, Alcatel-Lucent Teletaş, Ericsson, TC Health, NETAŞ firmalarında çalışmaktadır. Ayrıca, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM), Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi (TUSAŞ), Arçelik, Roketsan, Aselsan gibi kurumlarla işbirliği içerisindeyiz.”



AGÜ’nün ilkleri ‘Gençlik Fabrikası’ ve ‘Akıl Fikir Ofisi’

Gençlik Fabrikası: Türkiye’de kendi alanında bir ilk olan AGÜ Gençlik Fabrikası, Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü içerisinde faaliyet gösteriyor. Tarihi fabrikanın binasında aynı vizyondan ilham alan Gençlik Fabrikası, “hammaddesi” olan gençlere yatırım yapıyor. Gençlik Fabrikası gençleri eğiten, yaşama dair beceriler kazandıran, uluslararası vizyon katan, yaratıcı ve girişimci olmaya teşvik eden, gençlerin toplumsal hayata katılımını sağlayan ve birarada öğrenmenin ve üretmenin keyfine vardıran, öğrenme odaklı bir merkez. Fabrika, kendisini sadece AGÜ ile sınırlamayıp, ulusal ve uluslararası boyutta faaliyet gösteryor.

Akıl Fikir Ofisi: Gençlik istihdamına yönelik kariyer koçluğu desteği sunuyor. Kentte yaşayan gençlerin ekonomik girişimlerini destekleyecek danışmanlık hizmetinin yanısıra girişimcilik eğitimleri, staj imkanları düzenleyerek gençlerin iş dünyasıyla tanışmasını sağlıyor. Gençlik projelerine fon oluşturma ve yönetme desteği verirken Kayseri’de gerçekleşecek uluslararası projelerin oluşturulması ve fon yaratılmasını sağlıyor.



Öğrenciye yönelik ‘Kariyer ve Gelişim Desteği Programı’

AGÜ, Abdullah Gül Ünversitesi Destekleme Vakfın’dan (AGÜV) gelen gücü ve burs olanaklarıyla başarılı öğrencileri için eğitim yaşamları boyunca gelişim desteği, eğitimlerini tamamladıktan sonra da kariyer desteği başlıkları altında iki aşamalı burs fırsatları sunuyor. Gençlerin iş dünyasıyla doğrudan etkileşimini sağlamak amacıyla “Kariyer Koçluğu” programıyla tüm öğrencilerine iş dünyasının profesyonel yöneticilerinden birebir mentorluk desteği alıyor. Öğrencilerin İngilizce’yi en iyi şekilde öğrenmesi ve hayatında etkin olarak kullanması için tüm bölümlerde yüzde 100 İngilizce eğitim veriliyor. Bunu daha etkili bir şekilde gerçekleştirmek için de öğrencilerini ABD’de dil eğitimine gönderiyor.



AGÜ’de üniversite-sanayi işbirliği

Sabuncuoğlu, Kayseri’nin gelişmiş reel sektörünün de yardımıyla üniversite-sanayi işbirliğini ivmelendirmeyi ve Kayseri’nin teknoloji tabanlı girişimciliğini artırmayı hedeflediklerini aktarıyor: “AGÜ’de öğretim üyeleri, öğrenciler ve sanayi ile birlikte projeler yürütülebilmesi için gereken başlangıç seviyesinde küçük işletmeler ve girişimler oluşturabilmek üzere ihtiyaç duyulacak alanların ve imkanların sağlanması planlanmaktadır. Bu şekilde Sümer Kampüsü’nün, şehir ve sanayi ile rahat ilişki kurabilmesini olası kılan benzersiz konumunun sağladığı avantajlardan yararlanılarak, kampüsün bir üretim ve yenilikçilik merkezine dönüşmesi sağlanacaktır.

AGÜ’nün kritik öneme sahip birimlerinden birisi de Ar-Ge ve Yenilikçilik Ofisi’dir. Kurulmakta olan bu ofis, teknoloji geliştirme bölgesi ve teknoloji transfer ofisi faaliyetlerinin koordine edileceği bir üst birim olarak faaliyet gösterecek. Bu ofis, ilerleyen zamanlarda teknolojik girişimcilik ekosisteminin tüm aktörlerinin birarada toplanacağı bir ‘hub’ olarak kendisini konumlandıracaktır.”



AGÜ’de eğitim alanları:

- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

- Mimarlık ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri



2014-2015 eğitim-öğretim yılıyla birlikte mevcut bulunan fakülte ve bölümlerin yerine;

- Mühendislik Fakültesi (Endüstri, İnşaat,

- Makine, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar)

- Mimarlık Fakültesi (Mimarlık)

- Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi

- İnsani Bilimler Fakültesi

- Yönetim Bilimleri Fakültesi (İşletme) geliyor.