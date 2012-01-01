AIG Sigorta

AIG Sigorta A.Ş. - İstanbul Bilgi Üniversitesi İşbirliği





Kasım 2012 itibarıyla tüm dünyada AIG markasına geçiş yapan AIG Sigorta A.Ş., acente ilişkilerine verdiği önemin altını çizdi; istanbul Bilgi Üniversitesi işbirliği ile geliştirdiği eğitim ve sertifika programı sayesinde sigorta sektöründe bir ilke imza atarak ACENTE AKADEMİSİ projesini hayata geçirdi. istanbul Bilgi Üniversitesi işbirliği ile ACENTE AKADEMİSİ'nde AIG Sigorta A.Ş. acentelerine sektörel ve davranış bilimleri eğitimleri ücretsiz sunuluyor. Ürün eğitimleri ise AIG teknik ekibi tarafından veriliyor. 5 yıl sürecek projenin ilk eğitim dönemi Kasım ayından itibaren bir sene boyunca Kasım 2013'e kadar sürecek ve haftasonları gerçekleştirilecek.