“Ar-Ge kardeşliği“ protokolü

MIT (Massachusetts Institute of Technology) öğrencilerinden AveaLabs'e ziyaret





Teknoloji ve mühendislik konularında dünyanın en iyi teknik üniversitesi olarak gösterilen Massachusetts Institute of Technology (MIT) Avea ile "Ar-Ge kardeşliği" protokolü imzaladı. Bu kapsamda MIT öğrencileri, AveaLabs çalışanlarıyla bir araya gelerek, 2013'de birlikte geliştirecekleri uygulamalara yönelik bilgi ve deneyim paylaştı. MIT öğrencileri aynı zamanda Avea'nın farklı birimleriyle yaptıkları görüşmelerde MIT Mobile Experience Lab'in yürüttüğü son dönem projeleri hakkında Avea çalışanlarına bilgi verdiler.