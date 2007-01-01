Arel Üniversitesi

Eğitim, öğretim ve araştırma odaklı. Eğitim, öğretim ve araştırma odaklı üniversite vizyonuyla kurulan ve 10 bini aşkın öğrencisi bulunan Arel Üniversitesi, Tıp, Hukuk ve Eğitim Fakülteleri’nin açılmasından sonra Arel Teknopark’ı kuracak.





Kemal Gözükara Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2007 yılında kurulan İstanbul Arel Üniversitesi, eğitim, öğretim ve araştırma odaklı üniversite olma yolunda hızla ilerliyor. Üniversite’nin bünyesinde 5 fakülte, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere 3 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu ile 2 Enstitüsü bulunuyor. Toplamda 94 bölüm/ program bulunan Arel, 2014- 2015 eğitim öğretim yılında Tıp Fakültesi’ne öğrenci almayı planlıyor.

Toplam 10 bin 200 öğrenicinin eğitim öğretim gördüğü Arel Üniversitesi 450 akademik, 165 idari olmak üzere 615 personelle hizmet veriyor. Okulun öğrenci sayısının ise bu yıl 13 binin üzerinde olması bekleniyor.

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nihat Küçüksavaş, Tıp Fakültesi’nin kurulması için YÖK’ten izin aldıklarını Bakanlar Kurulu’nun onayından sonra çalışmalara başlayacaklarını duyuruyor. Medicana Hastanesi ile işbirliği yaptıklarını kaydeden Küçüksavaş, şöyle konuşuyor: “Önümüzdeki yıldan itibaren Tıp Fakültesine öğrenci almayı planlıyoruz. Medicana’da bizim ihtiyacımızı karşılayacak altyapıları mevcut. Tıp Fakültesinde daha da iddialı olmak zorundayız. iddialı olmazsak bu rekabet ortamında hiç bir ilerleme göstermemiz mümkün değil.”



Hukuk Fakültesi YÖK’ten onay bekliyor

Arel Üniversitesi’nin önümüzdeki dönem hayata geçireceği diğer bir fakülteyi Hukuk Fakültesi oluşturuyor. Hukuk Fakültesi açılması için YÖK’e müracaat ettiklerini ancak YÖK’ten henüz onayı alamadıklarını dile getiren Küçüksavaş, YÖK’ten olumlu sonuç çıkmasıyla çalışmalara başlayacaklarını duyuruyor. Son olarak da Eğitim Fakültesi açma noktasında çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Küçüksavaş, şu an kesin bir zaman belirlemediklerini ancak 2013’ün Ekim Kasım gibi YÖK’e başvuracaklarını duyuruyor.



Arel’in burs oranı tercih edilirlik nedeni

Arel Üniversitesi, 10 bin 200 öğrenci kapasitesini önümüzdeki dönem fakültelerin de açılmasıyla 15 bin ile 17 bin arasında sınırlamayı planlıyor. Tercih edilirlik oranlarında istenilen noktada olduklarını paylaşan Rektör Küçüksavaş, birkaç bölüm dışında yüzde 70 - 80 tercih edilirliği yakaladıklarını söylüyor ve bunun temel nedenini ise yüksek burs imkanlarına bağlıyor. Küçüksavaş, şöyle konuşuyor: “Yüzde 47 burs oranı ile Türkiye’deki en yüksek bursu veriyoruz. Yemek ve diğer olanaklarımızla bu oran yüzde 70/ 75’e çıkıyor. İkinci olarak da fiziki altyapımız yeterli. Hem şehir hem de kampüs üniversitesi imkanına sahibiz.”



Arel Teknopark kuracak

Arel’in Üniversitesi aynı zamanda sanayi işbirliği çalışmalarında da adından söz ettirmek istiyor. Uzun yıllar Almanya’da kalan Rektör Küçüksavaş, bir ekonominin gelişimi için üniversite sanayi işbirliğinin mutlak gerçekleştirmesinin, bunun için öncelikle gerekli yasal mevzuatların hazırlanmasının gerektiğini belirtiyor. Türkiye’de sanayi üniversite işbirliği için hukuki altyapının oluşturulmasını isteyen Küçüksavaş, bu konuda şu görüşlerini paylaşıyor: “Üniversite sanayi işbirliğinin olması için iki tarafa da fayda sağlayacak sistemin kurulması gerekiyor. Türkiye’nin bu alanda önü açıldığı zaman gelişmiş ülkelerden daha güzel şeyler başaracağına inanıyorum.”



Kampusun sanayi bölgelerine çok yakın olduğunu da belirten Küçüksavaş, özellikle meslek yüksekokulunda okuyan öğrencilerin sanayicilerin yanında staj yaparak teori ile pratik eğitimi buluşturduğunu paylaşıyor. Küçüksavaş, 7+1, 3+1 uygulaması olarak ifade ettiği ve bu yıl hayata geçirilen sanayide bir dönem uygulama imkanının gelecekte öğrencilere önemli avantajlar sağlayacağına inanıyor. Arel Üniversitesi aynı zamanda Teknopark kurulumu için de çalışmalarını sürdürüyor. Teknoparkın 2- 3 yıl içerisinde kurulması planlanıyor.