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Aydın Üniversitesi

Aydın Üniversitesi ‘Enerji Satışçıları’ yetiştiriyor“



İstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi” (EPPAM); öğrencileri, enerji sektörüne hazırlıyor. İşbirliğini ise Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat Toptan Satış A.Ş. ile gerçekleştiriyor. Programa Aydın Üniversitesi’nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencileri arasından seçilen 25 kişi katılıyor. Sertifika alanlar Zorlu Elektrik satış uzmanlarıyla birlikte firmalara elektrik satışına çıkacak.

 

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