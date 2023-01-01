Aydın Üniversitesi

Aydın Üniversitesi ‘Enerji Satışçıları’ yetiştiriyor“





İstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi” (EPPAM); öğrencileri, enerji sektörüne hazırlıyor. İşbirliğini ise Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat Toptan Satış A.Ş. ile gerçekleştiriyor. Programa Aydın Üniversitesi’nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencileri arasından seçilen 25 kişi katılıyor. Sertifika alanlar Zorlu Elektrik satış uzmanlarıyla birlikte firmalara elektrik satışına çıkacak.