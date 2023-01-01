Bölgesel sağlık üssü olacak

Türkiye’nin özel sağlık hizmeti alanında önemli bir ismi olan Azmi Ofluoğlu’nun mütevelli heyet başkanı olduğu Yeni Yüzyıl Üniversitesi, sağlıkta Türkiye’nin ihtiyacı olan insan kaynağını yetiştirirken eğitim kalitesiyle de bölgenin çekim merkezi olacak. Vekil Rektör, Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz, üniversitenin eğitim sektöründeki iddiasını ve öğrencilere hazırladıkları sürprizleri KobiEfor’a anlattı.





Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı (VASEV) tarafından 2009 yılında İstanbul’da kurulan Yeni Yüzyıl Üniversitesi, meslek yüksekokul öğrencilerine sürpriz hazırlıyor. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz, YÖK ile görüşmelerin sürdüğünü ve meslek yüksekokul öğrencilerinin lisans tamamlaması için akredite edilmiş yurtdışı üniversiteleriyle işbirliği çalışmalarına başladıklarını açıklıyor. Lisans tamamlamanın meslek yüksekokulu öğrencileri için önemli bir süreç olduğunu aktaran Gündüz, şöyle konuşuyor: “Dikey Geçiş Sınavları çok zorlu oluyor. Üniversite sınavına girme düzeyinde bir zorluğu var. Meslek yüksekokulumuzda eğitim gören öğrencilerimizin lisans tamamlama girişimlerini göz önüne alarak özel bir çalışma başlattık. DGS gibi bir sınava tabi tutmadan, belli dönemlerde lisans tamamlamak isteyen öğrencilerimize bu hakkı vermek istiyoruz. Bunun için hem YÖK hem de akredite edilmiş yurtdışı üniversiteleri ile görüşmelerimiz sürüyor. Çift diploma hakkı vererek öğrencilerimize bu imkanı tanıyacağız. Bu süreçte bizi en çok zorlayacak olan; İngilizce yeterliliktir. Dil eksikliği Yeni Yüzyıl’da tamamlanırsa öğrencilerimiz çift diploma sahibi olarak lisanlarını tamamlayabilecektir.”

Gündüz, kuruluşunun ilk yılında Erasmus Charter’ı alarak öğrencilerine lisans eğitimi sırasında Erasmus Programı çerçevesinde Avrupa’nın pek çok ülkesinde bir ya da iki dönem eğitim görme olanağı sunduklarını kaydediyor.



Sağlıkta iddiası Azmi Ofluoğlu ismi

10 fakülte, 2 meslek yüksekokul’da 32 bölümde eğitim veren Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin toplam öğrenci kapasitesi 3 bini aşıyor. Akademik kadrosu ise 400’ü buluyor. Kurucu vakıf yapısından kaynaklı olarak da sağlık alanında iddiası bulunan üniversitenin mütevelli heyet başkanlığını Dr. Azmi Ofluoğlu yürütüyor. Hastane işletmeciliğinde önemli bir başarısı bulunan Ofluoğlu, üniversitenin iddialı olduğu sağlık alanında önemli bir referans kaynağı. Rektör Gündüz şöyle konuşuyor: “Sağlık alanında iddialı bir üniversiteyiz. Hem Türkiye’nin sağlık alanındaki boşluğunu biliyor, hem de bağlı olduğumuz vakfın tecrübesiyle gelişiyoruz. Yeni Yüzyıl Üniversitesi, özellikle sağlık ve yaşam bilimleri alanında disiplinlerarası bir anlayış ve bütüncül yaklaşıma odaklanarak, Türkiye’de yaşam kalitesinde olumlu farklılık oluşturmayı amaçlamaktadır.”

Üniversitenin ihtiyaçtan kurulduğunu hatırlatan Gündüz, sağlık alanında Türkiye’nin potansiyelinin yüksek olduğunu ve ‘sağlık turizmi’ kavramında önemli bir boşluğu dolduracağını belirterek, çalışmalarda meslek yüksekokul ve üniversite ile yetinmeyerek vakıf bünyesinde lise düzeyinde bir eğitim kurumu daha oluşturmak istediklerini açıklıyor. Gündüz, “Sektörün açığı nitelikli insandır. Bu açığı da eğitim kurumları kapatacaktır. Türkiye sağlıkta sınırlarına bağlı kalmayacak bölgesinin çekim merkezi olacaktır. Azmi Ofluoğlu’nun da gerek Balkan ülkeleri, gerek Afrika gerek ise Ortadoğu’da çalışmaları var. YÖK’ün oluruyla önümüzdeki dönem yurtdışından öğrenci kabul etmeye başlayabiliriz” diye bilgi veriyor.



YÖK Kanunu değiştirilmeli

Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) kanununda değişiklik düşünüldüğünü hatırlattığımız Hüseyin Hüsnü Gündüz, bürokrasiyi azaltacak her türlü girişimin avantaj sağlayacağını belirterek, kanunun değiştirilmesi gerektiğini paylaşıyor. YÖK’ün üniversiteler arasında bir koordinasyon kurulu olarak varlığını devam ettirmesi gerektiğini dile getiren Gündüz, “Üniversite özerk bir yapıda olmalı. Ayrıca TÜBİTAK’ın bazı görevleri YÖK’e bırakılabilir. Şunu da belirtmekte fayda var: kişisel olarak düşüncem her üniversite, kendi rektörünü seçme hakkına sahip olmalıdır.



Yeni kampus alanı oluşturuluyor

Üniversitenin ana yerleşkesi, Topkapı Ofluoğlu Yerleşkesi’dir. 7 kat ve 20 bin 500 metrekarelik bir alanda kurulan Topkapı Ofluoğlu Yerleşkesi dışında özellikle sağlıkla ilgili uygulamalı derslerin bir kısmı vakfın sahip olduğu Taksim ve Çamlıca Alman Hastaneleri’nde gerçekleştiriliyor. Öğrencilerine daha iyi imkanlarda ders vermek isteyen Üniversite yönetimi, mevcut alanda genişlemek istese de bölgedeki imar durumu buna izin vermiyor. Hüseyin Hüsnü Gündüz, mevcut alanda genişleyememekten kaynaklı olarak Azmi Ofluoğlu’nun üniversiteye hibe ettiği Samandıra’da bulunan 30 dönüm alanın önemli bir yatırıma merkez olacağını belirtiyor. Gündüz şöyle diyor: “Projemiz yapılıyor. Samandıra’da önemli bir kampüs oluşturacağız. Özellikle TIP ve araştırma hastanemiz Samandıra’da olacaktır. Mevcut alanımız ise yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ayrılacak.”



Gündüz, orta vadede 10 bin öğrenciyi hedeflediklerini, akademik kadroda ise özellikle genç hocaları tercih edeceklerini de kaydediyor.



ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ SAĞLANACAK

Hüseyin Hüsnü Gündüz, üniversite sanayi işbirliğine canı gönülden inanan bir yönetici. 1983 yılından bu yana gıda alanında önemli çalışmalara da imza atan Gündüz, Türkiye’de özel sektörün ‘sorunun çözülmesi kaydıyla’ yatırımdan çekinmediğine inanıyor. STK’lar ile işbirliği gerçekleştirerek sanayinin sorununu çözecek çalışmalar yapacaklarını belirten Gündüz, ayrıca halka açık laboratuvar kurarak gelir sağlayan ve gelirini öğrencisine aktaran bir yapıda eğitime devam edecekleri bilgisini veriyor.