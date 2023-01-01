Destek Patent’in üniversite seminerleri

Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama konusu...





Destek Patent üniversitelerde gerçekleştirdiği marka koruma ve patent hakları ile ilgili seminerleri sürdürüyor ve akademisyenleri patent konusunda bilinçlendiriyor. Son olarak, Destek Patent Ürün Geliştirme Yöneticisi Bora Erguvan, Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi personeline Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama” konusunu anlattı. Seminerde özellikle Patent Kanunu’nda yapılacak yeni düzenlemelerin ardından üniversitelerin de patent alabilecek olması konusundaki bilgiler paylaşıldı.