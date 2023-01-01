Ege Üniversitesi+Netsis işbirliği

Öğrencilerin Ar-Ge projelerine katılımları teşvik edilecek..





İzmir'den dünyaya açılan yazılım evi Netsis, üniversite - sanayi işbirliğini geliştirmeye yönelik yeni bir işbirliği protokolü imzaladı. Buna göre, işletme ve iktisat bölümü öğrencilerinin bilgi çağının gerekliliklerine uygun şekilde ve gerçek iş yaşamından uygulamalarla zenginleştirilmiş bir eğitim alması sağlanacak. Öğrencilerin Ar-Ge projelerine katılımları teşvik edilecek ve Netsis ile birlikte Türkiye çapındaki 400 çözüm ortağı bünyesinde iş ve staj olanakları sunulacak.