Fevziye Mektepleri...Işık Üniversitesi

Amerikan eğitim modelini benimseyerek 2003 yılında Şile’ye taşınan Işık Üniversitesi, eğitimdeki kalitesini mezunlarının yüzde 100’nün iş sahibi olmasıyla kanıtlıyor. OECD standartlarında eğitim veren kurumun en önemli artısını ise kampüs üniversitesi kavramı oluşturuyor. Eğitim sektöründe 130 yıllık geçmişe sahip olan Işık, öğrenciden aldığını öğrenciye vererek sadece eğitim kalitesiyle anılmayı hedefliyor.