Georgetown Üniversitesi ve Yıldız Holding projesi

Yıldız Holding’in önderliğinde uluslararası strateji projesi...

Georgetown Üniversitesi ve Yıldız Holding’in başlayan ortak proje çalışması devam ediyor. Amerika’dan gelen MBA öğrencileri, uluslararası pazarlar ile ilgili üç aydır üstünde çalıştıkları projeyi Yıldız Holding üst düzey yöneticilerine sundu. Bu yıl Yıldız Holding’in Kurumsal Strateji departmanı önderliğinde uluslararası bir strateji projesi üzerinde çalışıldı. Sunumda Yıldız Holding fabrikaları da gezildi.