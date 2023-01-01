Girişimcilik Zirvesi Campus’13

Özyeğin Üniversitesi Türkiye’nin ilk ve tek Girişimcilik Lisans Programı’na imza atmış bir üniversite olarak biliniyor.





Lisans ve yüksek lisans öğrencilerini Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimleri ile buluşturan, Bilkent Üniversitesi Mühendislik Topluluğu tarafından düzenlenen Campus’13, gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Erkut’un yaptığı Campus’13’te, e-ticaretten yatırımcı ekosistemine, ülkemizdeki girişimcilik ortamından mobil platformlar ve dijital ajanslara kadar birçok farklı konu masaya yatırıldı.