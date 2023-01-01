IBM ve Koç Üniversitesi lojistik optimizasyonu

İstanbul taşımacılığını optimize etmek için çalışacağı proje, proaktif operasyon...





Koç Üniversitesi ve IBM Hayfa Araştırma Laboratuvarı lojistik ve taşımacılığı iyileştirecek ortak araştırma projesi başlatıyor. IBM Hayfa ve Koç Üniversitesi’nin İstanbul taşımacılığını optimize etmek için çalışacağı proje, proaktif operasyon yönetimi çözümleri geliştirerek taşımacılık ve lojistik alanlarını iyileştirmeyi hedefliyor. Proje; gerçek zamanlı analitiği ve iyileştirmeleri kullanarak ulaşım ve tedarik zincirindeki büyüyen zorlukları çözmeyi amaçlıyor.