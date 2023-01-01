‘İş Garantili Eğitim’
“İş Garantili Mesleki Eğitim” başlattı
İstanbul Aydın Üniversitesi ve Sheraton İstanbul Maslak Hotel, üniversite sanayi işbirliğine örnek teşkil edecek bir akademi kurarak eğitim çalışmalarına başladı. “İş Garantili Mesleki Eğitim”in somut örneği olarak görülen Turizm & Gastronomi Akademisi, profesyonel aşçılar yetiştirilerek sektöre nitelikli şefler kazandırmayı hedefliyor. Katılımcılara sağladığı iş garantisi ile sektörde bir ilki gerçekleştiren Turizm & Gastronomi Akademisi, profesyonel aşçı olarak çalışmak isteyen kişileri eğitim programına davet ediyor.