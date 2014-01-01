İstanbul Aydın Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi, mezunlarının yüzde 83’ünün işe yerleştirildiği, ihtiyaca uygun ‘ana eleman’ yetiştirme sistemiyle uluslararası üniversite hedefine adım adım ilerliyor. Üniversite son olarak Tıp Fakültesi ve hastanesi’ni de bu iddiayla hayata geçiriyor.

Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu’nun yükselişinden doğan İstanbul Aydın Üniversitesi, hızla büyüyor; hedefi ‘uluslararası üniversite’ olmak!

Bu hedefin sadece kendi üniversitelerinin değil Türkiye’nin hedefi olması gerektiğinin altını çizen İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yadigar İzmirli, üniversite olarak kuruldukları günden bu yana hizmet verdikleri eğitimin her alanında iddialı olduklarını kaydediyor. İzmirli, YÖK’ten onayı çıkan ama Bakanlar Kurulu’ndan onayı çıkmayan TIP Fakültesi için de aynı iddiayla çalışmalara başladıklarını belirterek, “Tıp fakültesi hastanesi için çalışmalara başladık. 10 dönüm arazi üzerinde hastaneyi planlıyoruz. Şu anda ruhsatlarla ilgili imzaları atıyoruz. İddialı olacağımız bir alan olacak. Kaynak olarak da herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor” diyor.



Mezunların yüzde 78’i işe yerleşiyor

Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu, 2003 yılında doğrudan YÖK’e bağlı ilk vakıf meslek yüksekokulu olarak kuruldu. Mesleki eğitime pek itibar edilmediği bir dönemde sektöre adımın atıldığını dile getiren İzmirli, “Devlet meslek yüksekokullarının kontenjanlarının dolmadığı bir dönemde eğitime başladık. O dönem verilen 2 bin kontenjanın 1970’i dolduruldu” diyor. Sanayinin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmeye gayret ettiklerini ifade eden İzmirli, “ara eleman” ifadesinin ise doğru olmadığını belirtiyor ve gerekçesini şöyle aktarıyor: “Biz ara eleman değil ana eleman yetiştiriyoruz. İşi fiilen yapan ve olmazsa olmazlar bu ana elemanlardır. Bunu sağlamak içinde ciddi çalışmalar yaptık. Sektör danışmanlarından ihtiyaca uygun bilgileri alarak müfredatın belirlenmesinde ve geliştirilmesinde kullandık. Hem lokomotifimiz Anadolu Bil Meslek Yüksekokul’unda, hem İstanbul Aydın Üniversitesi’nde bu stratejiyi kullandık ve kullanıyoruz.”

Meslek yüksekokul’dan meslek mensubunun mezun olduğuna dikkat çeken İzmirli, bu nedenle uygulamanın kendileri için önemli bir yöntem olduğunu paylaşıyor: “Öğrenci 1 yılın sonunda 45 gün staj yapsın kafi görülsün anlayışında olmadık. Öğrencilerimiz ikinci sınıfın başında işyerlerine giderek teoriyi pratik ile buluşturuyor. Burada mesleği tanımanın yanısıra, etiğini de öğreniyor. Hatta yüksek performansıyla o işyerlerinde sürekli çalışma hakkına sahip oluyor. Nitekim bugüne kadar mezunların işe yerleşmesinde yüzde 78’in altına düşmedik. Şu anda bu oranı da yüzde 83’e çıkarmış bulunmaktayız.”



Dünyanın ihtiyaç duyduğu nitelikli öğrenci

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde 10 fakülte ve 3 enstitü bulunuyor. Bin 500’ü bulan akademik kadrosuna önem verdiklerini belirten İzmirli, Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu’nda profesörlerin de sektör temsilcilerinin de ders verebildiğini belirtiyor. İzmirli, hedeflerini şu cümleyle özetiyor: “Sadece Türkiye’nin değil Dünyanın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi hedefliyoruz. Çünkü artık emeğin serbest dolaşımına gidilecek bir dünya kuruluyor. Örneğin mezunlarımızın çok iyi dil bilmesini istiyoruz. İngilizceyi temel alıyoruz ama hazırlıkta isteyenlere İspanyolca ve Rusça eğitim verebiliyoruz. Öğrencimizden talep gelmesi halinde ikinci dili ücretsiz sunuyoruz. Bu diller arasında Çince, Almanca, Arapça, Rusça gibi diller de var.”



Mekan yatırımları devam ediyor

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin öğrenci sayısı şu anda 27 bine yaklaşıyor. Sözkonusu öğrencilerin yaklaşık 3 bini yüksek lisans ve doktora öğrencisi. Bahçelievler Yerleşkesi’nin fiziki altyapıda sıkıntısı bulunmuyor. Alfabetik olarak başlayan bina isimlerinde K harfine gelinmiş. 2 yeni bina inşaatı sürüyor. Binalardan biri stüdyo olarak kullanılacak diğer bina ise öğretim üyeleri için tahsis edilecek. İzmirli, aynı anda 4 bin 500 öğrencinin bilgisayar laboratuvarında eğitim alma imkanına sahip olduğunu paylaşırken son dönemde en önemli yatırımları arasında İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olduğunu açıklıyor. Üniversitenin sağlık alanında farklı yatırımları da bulunuyor. İzmirli, diş hekimliği bölümlerinin Türkiye’de hatırı sayılır bir eğitim hastanesine kavuşacağını, 100 ünitelik ve modern cihazlarla donatılacağını duyuruyor. Diş hekimliği hastanesinin Ocak 2014’te hem eğitim hem de tedavi hizmeti vermeye başlayacağını belirtiyor. Yadigar İzmirli’ye göre hem kamu hem özel üniversitelerin kendi kaynağını yaratması gerekiyor.



Teknopark niteliğinde TEKMER

Türkiye’de üniversitelerin klasik yapılarında eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme hizmetleri ön planda tutulmuş. İzmirli, son yıllarda üniversitelerin eğitim anlayışının yanına topluma hizmet kavramının da geldiğini söylüyor. İzmirli, şu bilgileri veriyor: “Eğitim öğretim öncelikli hedefimiz. Öğrencimizi en üst düzey eğitimle mezun etmek zorundayız. Araştırma geliştirmede ise Teknoloji Merkezi’miz ve Tekmer’imiz bulunuyor. Teknoloji Merkezi’mizde 25 ayrı laboratuvar kompleksini birarada sunuyoruz. Türkiye’de kapalı alanda en büyük laboratuvar komleksinden biridir. Genetik, gıda, kimya, tekstil, mekanik, makatronik, otomotiv, led aydınlatma gibi 25 farklı bölümde hizmetler veriliyor. Hem araştırmacılara hem öğrencilere hizmet veriyor. İnşaat laboratuvarımız ayrı bir mekanda ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ilk 5 laboratuvar arasında yer alıyor. Buradan gelir de elde ediyoruz.”

Tekmer’i KOSGEB ile birlikte yaptıklarını açıklayan İzmirli, girişimcilerin, öğrencilerin, işletmelerin fikirlerini ürüne dönüştürmesi ve buluşun ticarileştirilmesi çalışmalarını yürüttüklerini belirtiyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin aynı zamanda Silivri Belediyesi ile işbirliğiyle tahsis edilen 100 dönüm alanda önemli bir projesi bulunuyor. Alanın tahsisi konusunda henüz Bakanlıktan onay çıkmamış, ancak onayın çıkmasıyla organik tarım yapılabilecek. Ayrıca araştırmacıların kısa ve orta vadede araştırmalarını yapacağı teknopark da inşa edilecek. İçinde silikon vadisinin oluşturulması projeleri de yer alıyor. İzmirli, “Klasik teknopark yapısı değil ama mühendislik alanında ciddi çalışmaların yapılacağı bir yapı oluşturacağız” diyor.

Üniversitenin 2014-2015 eğitim-öğretim yılında yeni bölüm açılması için YÖK’e başvuruları da bulunuyor. Zihinsel engelliler öğretmenliği, üstün yetenekliler öğretmenliği, fizyoterapi ve beslenme bölümü ile Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu için; yer hizmetleri bölümü onay bekleyen bölümler arasında. İzmirli, aynı zamanda Din Bilimleri ve İlahiyat Bölümü için müracaatları olduğunu hatırlatıyor.

Üniversitede eğitim gören yabancı öğrenci sayısı ise bin 300’u buluyor.