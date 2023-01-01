İstanbul Kültür Üniversitesi 3 vizyonla büyüyor

Kökenleri 1960 yılında kurulan Kültür Koleji’ne dayanan İstanbul Kültür Üniversitesi, gelişimini üç vizyona dayandırdı.

‘Geleceğin liderlerini yetiştirmek. Geleceğin zorluklarını çözerek; dünya ve Türkiye’nin kalkınmasına katkıda bulunmak. Aranan ve istenen bir üniversite olmak.” Vizyonun mimarı Rektör Prof.Dr. Sıddıka Semahat Demir, Türkiye’nin alanında en iddialı eğitim kurumunu oluşturduklarını açıklıyor.

Eğitim sektöründe yürüttüğü organizasyonlarla kendine farklı bir kulvar çizerek gelişen İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), araştırma-geliştirme, eğitim ve topluma hizmet misyonlarını birleştirerek büyüyor. Üniversitenin bugün; 11 bin 500 öğrencisi, 11 bini aşkın mezunu ve yaklaşık bin akademik ve idari personeli bulunuyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sıddıka Semahat Demir, “Kültür Koleji’nin anaokulundan başlayarak devam eden 12 yıllık eğitimini; yüksekokul ve doktora ile taçlandırıyoruz. K12+ olarak da adlandıracağımız sistemimizi Mütevelli Heyet Başkanımız Dr. Bahar Akıngüç’ün de stratejik vizyonuyla geniş bir perspektiften bakarak büyütmeye kararlıyız” diye konuşuyor.



Sağlık Bilimleri Fakültesi açılacak

Eğitim sektörü içinde genç bir üniversite olduklarını kaydeden Sıddıka Semahat Demir, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Mimarlık, Eğitim, Fen-Edebiyat ile Sanat ve Tasarım olmak üzere toplam 7 fakültede, Teknik Bilimler, Adalet ve İşletmecilik Meslek Yüksekokul olarak da 3 meslek yüksekokulunda eğitim verdiklerini açıklıyor. Sağlık Bilimleri ile 8’inci fakülteleri için YÖK’e başvuru yaptıklarını açıklayan Demir, bölümün bina yatırımını hayata geçirdiklerini ve öğrenci alımı için YÖK’ün onayını beklediklerini belirtiyor.



İKÜ’nün 3 vizyonu var

Türkiye’nin 12 kadın rektöründen biri olan Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin 4’üncü Rektörü. Demir, göreve başladığında üniversitenin geleceğini yönlendirmek için belirledikleri 3 temel hedefleri hakkında şu bilgileri veriyor: “Geleceğin liderlerini yetiştirmek. Geleceğin zorluklarını çözerek; özelde Türkiye’nin genelde dünyanın kalkınmasına katkıda bulunmak ve aranan- istenen üniversite olmak vizyonlarıyla yola çıktık. Bu hedefler doğrultusunda gelişmemizi sürdürüyoruz.”

Geleceğin liderlerini yetiştirmek: İKÜ’de eğitim alan öğrenciye en iyi teoriden uygulamaya en kapsamlı müfredat sunuluyor. Prof.Dr. Demir, “Hedefimize ulaşmak için özel bir program başlattık: Özelleştirilmiş Çift Anadal. Öğrenci eğer başarılı ve istekliyse okuduğu bölüm dışında 28 farklı lisans programımızdan ücretsiz ikinci bölümünü seçebilir. Örneğin psikoloji öğrencisi hukuk alanında eğitim görebilir” bilgisini veriyor.

Geleceğin zorluklarını çözmek: Özelde Türkiye’nin genelde dünyanın kalkınmasına katkıda bulunmak: Üniversite bünyesinde yer alan araştırma ve uygulama merkezleriyle farklı konularda sorunlar tespit edilerek akademik düzeyde bilinçlendirmenin sağlanması için çalışılıyor. Rektör Demir, “Gerek KOBİ gerek Aile İşletmeleri başta olmak üzere çok çeşitli alanlarda çalışmalar yapıyoruz. Çin Avrupa İnsan Hakları Enstitüsü’nü kurduk. Kadınlara yönelik özel eğitim programları düzenliyoruz. Özetle Türkiye’nin zorluklarını çözmek için çalışıyoruz” diye konuşuyor.

Aranan tercih edilen üniversite olmak: En iyi akademik kadro ile en iyi eğitimi vermeyi ilke edinen İKÜ’de öğrencinin ders dışında gelişimine de önem veriliyor. Prof.Dr. Demir, “Kültürel, sportif ve sanatsal etkinlikler öğrencinin yetişmesine büyük katkı sağlar. Zira kişisel gelişim sadece ders müfredatı ile sınırlı değildir. Birçok kuruluş ile partnerlik anlaşmaları yaparak öğrencimize her türlü katkıyı sunmayı ilke ediniyoruz” açıklamasını yapıyor.



Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi

Kültür Koleji’nin sağladığı eğitimde mükemmellik altyapısının yanı sıra toplumsal hizmet ve araştırma geliştirme alanında da çalışmalara imza atan İKÜ, dış kaynaklı proje desteklerine de fokuslanıyor. Uzun yıllar ABD’de görev alan Rektör Prof.Dr. Sıddıka Semahat Demir, “Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisimizi kurduk. Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı gibi kurumlara projeler sunmaya başladık. Şu ana kadar TÜBİTAK’a 8 proje verdik; tamamı kabul edildi” diyor.



Üniversiteler kurumsallaşacaktır

Son yıllarda üniversitelerin nicelik olarak arttığını hatırlattığımız Rektör Demir, sınırlı sayıda üniversitenin olduğu yıllarda öğrencilik geçirdiğini belirterek şu değerlendirmeyi yapıyor: “Nicelik tamam ama şimdi nitelik açısından büyümeye geçmek gerekiyor. Zaten YÖK, bu anlamda kendine hedef koydu. Niteliği artırmak için akademik kadroya önem verilecek. Ayrıca yine üniversitelerin gelişimi için uluslararası vizyon da önemli. Şunu da görmek gerekiyor; merkezi sınav sistemi kullanılıyor. Ancak 10 - 15 yıl sonra her üniversite kurumsallaşmadan geçerek kendi sistemi ile öğrenci alacak hale gelecektir.”