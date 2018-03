İTÜ Çekirdek:Girişimcilik Ekosistemi

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin işbirlikleri üzerine temellendirdiği ekosistemin içine giren aday, destek sürekliliği sağlıyor, içinden geçtiği süreç sonunda başarılı bir işinsanı olarak topluma armağan ediliyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ); İTÜNOVA TTO ve İTÜ ARI Teknokent işbirliği ile kurduğu İTÜ Çekirdek vasıtasıyla genç girişimcilere ücretsiz bir fırsat sunuyor. Üniversitenin İTÜ Çekirdek Projesi, “ancak kendi teknolojisini üreten ülkeler bağımsız olabilir” ilkesinden hareketle, kendi teknolojisini geliştirebilen, inovasyon ve Ar-Ge kültürüne sahip girişimci nesiller yetiştirmek ve projelerini hayata geçirmelerini sağlamak amacıyla ve genç girişimcilere yönelik olarak modellendi. Toplam Ödül: 1 milyon TL. Son başvuru tarihi ise 13 Mart 2015.



Ön Kuluçka aşaması

İTÜ Çekirdek’e kabul edilen girişimci gruplar, Ön Kuluçka Merkezi’ni kullanıyor (İTÜ Çekirdek Big Bang'in gerçekleştiği güne kadar). Girişimci genç gruplara böylece, bir fikrin projeye / ürüne / hizmete dönüşebilmesi için öncelikle araştırmalarını yapacakları imkanlar sunuluyor. Fikirden projeye giden süreçte genç girişimcilere başarılı birer mühendis veya yetenekli birer işadamı olma nosyonu veriliyor. Başvurmuş ve kabul edilmiş girişimci grupların projelerini geliştirecekleri, iş planlarını yazacakları, araştırmalarını yapacakları ve eğitim/danışmanlık hizmetlerini alacakları fiziki alan ise Maslak’ta, İTÜ Ayazağa yerleşkesindeki ARI 3 binası içerisindeki 800 metrekarelik Ön Kuluçka alanı. İTÜ Çekirdek Yarışma Finali’ne kadar olan süreç bu ve 150 saat sürüyor.



Çekirdek Cüzdan: İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka’ya kabul edilen girişimcilerin prototiplerini geliştirebilmeleri ve iş geliştirme süreçlerinde sorunsuz ilerleyebilmeleri amacıyla 100.000TL’lik Ar-Ge fonu havuzu oluşturulmuş. Deney, hammadde alımı için girişimcilerin kullanımına sunulan bu fon, Yarışma’ya kadar girişimcilere prototip geliştirme olanağı Çekirdek Cüzdan’dan sağlanıyor.



Network: Güçlü akademik kadronun varlığının sağladığı bilgi akışı ortamında ve İTÜ ARI Teknokent’in ulusal ve uluslararası alanda ileri teknolojiye sahip Ar-Ge firmalarının birarada bulunduğu bir bölgenin çatısı altında yeralmak İTÜ Çekirdek Girişimcilik Ekosistemi’nin en önemli yapı taşlarından birini oluşturuyor.



Powered By İTÜ: İTÜ Çekirdek girişimcileri, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin bilimsel ortamında, inovatif bir Ar-Ge projesinin geliştirilebilmesi için tüm gerekli altyapı ve üstyapı olanaklarından faydalanıyor. Bu bilimsel atmosfer içindeki İTÜ, girişimciler için vazgeçilmez bir ilham kaynağı oluyor.



Çekirdek Antrenör: Genç girişimcilere temel danışmanlık hizmetleri kapsamında patent, hukuk, mali müşavirlik ve Ar-Ge fonları gibi konularda uzman kişi ve kurumlara rahatlıkla ulaşma imkanı sunuluyor.



Tanverdi Hukuk: Tanverdi Hukuk Bürosu, İTÜ Çekirdek girişimcilere tüm hukuki danışmanlık hizmetlerini ücretsiz sunuyor.



Yalçıner Patent: İTÜ Çekirdek girişimcilerinin “Fikri Mülkiyet Hakları” konularında ihtiyaç duydukları tüm FMH danışmanlık hizmetlerini sunuyor.



NovicorTechnologyPartners: Novicor, İTÜ Çekirdek girişimcilerine işplanı eğitimlerini veriyor, farklı fonlardan faydalanmaları için gerekli yönlendirme ve başvuru hizmetini sunuyor.



Sistem Yeminli Mali Müşavirlik: İTÜ Çekirdek girişimcilerine yeminli mali müşavirlik konularında her türlü danışmanlık ve destek hizmetlerini ücretsiz veriyor.



TEB Girişim Bankacılığı: TEB Girişim Bankacılığı, ARI Çekirdek bünyesindeki firmalara ve girişimcilere danışmanlık ve destek hizmetlerini vererek, İş Modeli, İş Planı, Hedef Pazarların Tespiti ve Yatırım Analizleri vb. konularında seminer ve workshoplar düzenliyor, İTÜ Çekirdek Mini MBA eğitim programı kapsamında Çekirdek girişimcilerin önünü açacak çok önemli bilgileri ve deneyimleri aktarıyor.



Basın & PR & İletişim Danışmanlığı: İTÜ Çekirdek girişimcilerinin basılı mecralarda tanıtım faaliyetlerine yönelik gazete ve dergi röportajları, TV programları için iletişim danışmanlığı sağlıyor.



Big Bang: İTÜ Çekirdek Big Bang, Ön Kuluçka ve Hızlandırıcı dönemi boyunca işplanını hazırlayıp, projesini geliştiren İTÜ Çekirdek girişimcilerini, şirketleşme aşamalarında finanse edebilmek amacıyla düzenleniyor.



Proje Sunumu

Yayında Proje Tanıtımı: Kamuya ve basına açık canlı yayında gerçekleşen ve tüm projelerin tanıtıldığı İTÜ Çekirdek Big Bang, İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde, her yıl tekrarlanıyor. İTÜ Çekirdek projesi olmak girişimcileri yatırımcılar ve fonların odağı haline getiriyor.



Kuluçka: Kuluçka periyodu, yarışmanın ardından İTÜ Çekirdek süreci sonunda başarılı olup şirket kuran girişimci grupların 1 yıl boyunca İTÜ Çekirdek Kuluçka imkanlarından faydalandığı dönem. İTÜ Çekirdek’te ofis almaya layık bulunan girişimci gruptan aynı zamanda 9'u çekirdek sermeye almaya hak kazanıyor (Tablo: Nakit Ödüller).



İTÜ ARI Teknokent’te Ücretsiz Ofis: İTÜ Çekirdek süreci sonunda başarılı olup şirket kuran girişimci şirketlere 1 yıl süre ile ücretsiz mobilyalı ofis alanları İTÜ ARI Teknokent bünyesinde tahsis ediliyor.



Çekirdek Check-Up: İTÜ Çekirdek firmalarına üretim, yönetim, pazarlama ve finans alanlarında sunulan fizibilite çalışmalarını ve işletme yönetimi, işletme geliştirme ve büyüme yönetimi için ihtiyaç duydukları danışmanlık ve eğitim hizmetlerini tanımlıyor.



Yatırımcı Buluşmaları: İTÜ Çekirdek girişimcilerinin projeleri için yatırım alma imkanını arttırmayı amaçlamanın yanısıra networklerini genişletmeyi hedefliyor.



DueDiligence: Girişim Analizi: Girişim Öz Değerleme Raporu olan DueDiligence hizmeti ile projenin ve girişimin adeta röntgeni çekilerek, projeye, pazara ve projenin geleceğine dair her şey tespit ediliyor.



NAKİT ÖDÜLLER



Genel Kategori

- 100.000TL Elginkan Vakfı Özel Ödülü

- 50.000TL Cardtek Group Özel Ödülü

- 25.000TL Ege Kimya Özel Ödülü

- 10.000TL Agito Özel Ödülü



Bulut Kategori

- 50.000TL Monitise BigData ve Bulut Özel Ödülü

- 60.000 dolar Microsoft Azure Kullanım Hakkı Ödülü

- 15.000 dolar Microsoft Azure PR Desteği Ödülü

- 10.000TL İşnet Özel Ödülü

- 5.000TL İTÜ ARI Teknokent Özel Ödülü

- 5.000TL Daha.Net Özel Ödülü